13 апреля 2023, 16:19
Врач Смердин: туберкулезом нельзя заразиться через рукопожатия
Основным способом передачи туберкулеза является воздушно-капельный путь. Заразиться через поручни в общественном транспорте и рукопожатия невозможно, сообщил главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Московской области Сергей Смердин в беседе с News.ru.
По словам специалиста, заболевание может передаться при длительном нахождении рядом с человеком, у которого открытая форма туберкулеза.
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Врач также отметил, что снизить риски заражения в быту можно благодаря соблюдению правил санитарной гигиены.
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