Здоровье 13 апреля 2023, 16:19 Врач Смердин: туберкулезом нельзя заразиться через рукопожатия

Читать 360tv в

Основным способом передачи туберкулеза является воздушно-капельный путь. Заразиться через поручни в общественном транспорте и рукопожатия невозможно, сообщил главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Московской области Сергей Смердин в беседе с News.ru.

По словам специалиста, заболевание может передаться при длительном нахождении рядом с человеком, у которого открытая форма туберкулеза.

Реклама

Врач также отметил, что снизить риски заражения в быту можно благодаря соблюдению правил санитарной гигиены.