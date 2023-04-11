Здоровье 11 апреля 2023, 13:55 Врач Смердин развенчал миф о том, что туберкулезом могут заболеть только малообеспеченные люди

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Многие считают, что заболеть туберкулезом могут люди с маленькими доходами. Такое суждение является мифом, сообщил главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Московской области Сергей Смердин в беседе с News.ru.

По словам специалиста, туберкулез абсолютно не различает социального статуса людей и может появиться как у малообеспеченных, так и у богатых.

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Врач отметил, что несбалансированное и неправильное питание снижает защитные функции организма и негативно сказывается на работе иммунной системы. Также развитию заболевания способствуют стрессы и переутомления.