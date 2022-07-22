Врач Слободина рассказала, чем может быть опасно попадание перекиси в организм

Попадание перекиси водорода в организм может быть крайне опасным для здоровья. Таким мнением поделилась врач-терапевт Галина Слободина. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснила, что это вещество наносит большой удар по печени. Кроме того, при попадании в желудок она образует пузырьки на его стенках, нанося тем самым вред здоровью.

«Тут надо выбирать, ведь организм хоть и терпеливый, но не навечно. Ведь при внутреннем приеме перекиси организм запускает режим детоксикации, отчего внутренние органы начинают работать на износ», — рассказала врач.