Врач Скорогудаева объяснила, почему важно делать полный скрининг здоровья | 360°

Здоровье 19 сентября 2022, 14:18 Поделиться Telegram

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Viber Врач Скорогудаева объяснила, почему важно делать полный скрининг здоровья

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Врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук кафедры дерматовенерологии ПФ РНИМУ им А. Н. Пирогова Ирина Скорогудаева в разговоре с «Общественной службой новостей» объяснила, насколько важно делать скрининг здоровья хотя бы раз в год.

Медик считает, что у каждого человека должна появиться привычка проходить плановый медосмотр.

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«Привычка — это вещь мотивирующая. Когда положено, как это было раньше, люди приходят. В советское время нужно было обязательно приходить в поликлинику на полный скрининг. Раньше обязательно были осмотры женщин на предмет рака молочной железы», — сказала специалист.

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Скорогудаева добавила, что многие доводят свое здоровье до такого состояния, когда становится уже слишком поздно.

«Вы не представляете сколько мужчин в России с гипертонией. Вы думаете они принимают препараты? Нет! И холестерин не пытаются снизить. А потом мы говорим, что у нас мужчины, извините, живут радикально меньше, чем женщины», — отметила врач.

В заключение она подчеркнула, что медицина должна быть профилактической, поскольку многие вещи лечить так и не научились.

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