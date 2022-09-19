Врач Скорогудаева объяснила, почему важно делать полный скрининг здоровья | 360°

Все новости

Здоровье

19 сентября 2022, 15:27

Фейк: Центр имени Гамалеи разработал «таблетку от ожирения»

Общество

19 сентября 2022, 15:23

Перечислены аксессуары, которые помогут с комфортом работать из дома

Реклама

Подмосковье

19 сентября 2022, 15:21

Серпуховская ветеринарная лаборатория получила подтверждение аккредитации

Спецоперация

19 сентября 2022, 15:19

Политолог Дугин заявил о близости третьей мировой войны из-за ситуации на Украине

Подмосковье

19 сентября 2022, 15:14

Губернатор Воробьев: тепло пришло в 50% домов Подмосковья

Спецоперация

19 сентября 2022, 15:12

Запад начинает ловчить. Страны НАТО ищут лазейки, чтобы отказаться от поставок оружия Киеву

Подмосковье

19 сентября 2022, 14:58

Площадки для игр и спорта появились в парке «Река времени» в Лобне после благоустройства

Подмосковье

19 сентября 2022, 14:47

Жители Подмосковья выбрали обивку сидений для новых автобусов

Мир

19 сентября 2022, 14:44

Байден повеселился на похоронах Елизаветы II

Здоровье

19 сентября 2022, 14:18

Врач Скорогудаева объяснила, почему важно делать полный скрининг здоровья

Читать 360tv в

Врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук кафедры дерматовенерологии ПФ РНИМУ им А. Н. Пирогова Ирина Скорогудаева в разговоре с «Общественной службой новостей» объяснила, насколько важно делать скрининг здоровья хотя бы раз в год.

Медик считает, что у каждого человека должна появиться привычка проходить плановый медосмотр.

Реклама

«Привычка — это вещь мотивирующая. Когда положено, как это было раньше, люди приходят. В советское время нужно было обязательно приходить в поликлинику на полный скрининг. Раньше обязательно были осмотры женщин на предмет рака молочной железы», — сказала специалист.

Реклама

Скорогудаева добавила, что многие доводят свое здоровье до такого состояния, когда становится уже слишком поздно.

«Вы не представляете сколько мужчин в России с гипертонией. Вы думаете они принимают препараты? Нет! И холестерин не пытаются снизить. А потом мы говорим, что у нас мужчины, извините, живут радикально меньше, чем женщины», — отметила врач.

В заключение она подчеркнула, что медицина должна быть профилактической, поскольку многие вещи лечить так и не научились.

Врачи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама