Здоровье 25 мая 2023, 15:07 Врач Скорогудаева напомнила, что попытки получить быстрый загар могут привести к раку

Читать 360tv в

Начинается сезон отпусков, и многие люди хотят получить красивый и ровный загар в кратчайшие сроки, из-за чего подвергают себя ненужной опасности. Об этом НСН рассказала врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева.

По ее словам, некоторые люди пытаются загореть за три дня, что может спровоцировать рак кожи. Который к тому же очень быстро распространяется и дает метастазы.

Реклама

«Когда человек пытается быстро за три дня загореть, в итоге обгорает, это иммунодефицит для кожи, вирусы начинают атаковать, меланома — самый агрессивный рак кожи. <…> Именно воздействие на родинки дает самый опасный эффект. Метастазы возникают с такой скоростью, что удалять опухоль с кожи уже недостаточно. Именно солнце — триггер возникновения этой опухоли», — отметила врач.

Она добавила, что загорать можно только утренние и вечерние часы. Также обязательно стоит использовать солнцезащитные крема.

Авторы: