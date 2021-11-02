Врач сказал, с помощью каких продуктов можно снизить риск возникновения тромбоза

Многие люди среднего возраста сталкиваются с тромбозом. Диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПБГУ Андрей Бобровский рассказал, какие продукты понижают риск возникновения этого заболевания. Об этом сообщили Nation News.

Чаще всего тромбоз возникает из-за атеросклероза — сердечно-сосудистого заболевания, которое связано с нарушениями обмена холестерина в крови. В связи с этим врач посоветовал есть продукты, которые понижают уровень холестерина в крови.

К таким продуктам относятся зелень, овощи и фрукты. Также подойдут продукты на основе цельнозерновых — к примеру, овсяная каша, цельнозерновой хлеб и киноа. Также стоит обратить внимание на витамины, которые помогают нормализовать работу сердечно-сосудистой системы.

«Данные витамины содержатся в продуктах питания имеющих красный цвет: морковь, гранат и так далее. Это условное разделение, но оно наиболее просто запоминается», — отметил диетолог.