Врач Скальный рассказал об опасности передозировки витаминов

Врач Анатолий Скальный рассказал, что передозировка витаминов может вызвать серьезные последствия, вплоть до возникновения рака. Об этом сообщило агентство AMMIAC.

По данным сайта «Дни.ру», он подчеркнул, что витамины нельзя принимать бессистемно. Сначала необходимо сдать анализы.

Скальный пояснил, что, например, переизбыток витамина С может спровоцировать мочекаменную болезнь, а витамина D — проблемы с сердцем, почками и сосудами.

«Крайне осторожным надо быть с витамином А. Злоупотребление этим витамином повышает риск развития онкологических заболеваний», — заключил врач.