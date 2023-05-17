17 мая 2023, 17:23
Врач Сивоконева: остеохондроз является причиной болей в шее и спине по утрам
Болевые ощущения в шее и спине после пробуждения сигнализируют о наличии межпозвонковой грыжи и развитии остеохондроза. Об этом сообщила врач-невролог Екатерина Сивоконева в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, зачастую подобные неприятные ощущения могут быть предвестниками инфаркта, точную причину недуга установят только врачи.
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Как сообщили «Народные новости», хорошей профилактикой боли в спине станут регулярные физические тренировки на укрепление мышц.
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