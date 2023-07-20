Здоровье 20 июля 2023, 13:45 Врач Сирота заявил, что в будущем рак будут диагностировать с помощью умной КТ

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Умная компьютерная томография в будущем будет основным инструментом, который сможет определять характер новообразований и стадию заболевания. Об этом «Газете.ru» рассказал доктор медицинских наук Евгений Сирота.

Кроме того, возможно, что в будущем, когда технологический процесс выйдет на новый уровень, появится возможность проводить виртуальные операции. Бля этого потребуется создание 3D-модели новообразования, добавил сайт KP.RU.

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