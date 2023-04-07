Здоровье 07 апреля 2023, 17:32 Врач Синько рассказала, какие продукты помогают уменьшить боль Врач Синько заявила, что имбирь обладает обезболивающим действием

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Употребление некоторых продуктов поможет снять боль. Врач-нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько рассказала, какую еду стоит добавить в свой рацион при мигрени или простуде. Об этом сообщило издание «Москва 24».

Специалист пояснила, что крайне полезным является имбирь. Он помогает бороться не только с головными болями и простудой, но и с ломотой в теле. Также при болях в суставах медик посоветовала употреблять рыбу.

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Обезболивающим эффектом обладает даже вода. Она может помочь справиться с головными болями, которые возникают из-за обезвоживания и недостатка кислорода, написали Nation News.