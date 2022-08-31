Врач Синицина рассказала, как прийти в себя после отпуска

Часто бывает так, что во время отпуска человек злоупотребляет алкоголем и вредной пищей. Подобный образ жизни крайне негативно сказывается на состоянии печени. Врач-валеолог компании Мейтан Лидия Синицина рассказала, как нормализовать работу органа. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Медик рассказала, что главной проблемой для организма во время отдыха является алкоголь. Калории, которые человек получает во время распития, быстро перерабатываются в жир и повышают нагрузку на печень. Чтобы восстановиться, врач посоветовала употреблять фрукты, так как они обладают детокс-эффектом. Также хорошо подходит мясо, приготовленное на пару или отварное, передал сайт kp.ru.