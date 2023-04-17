Здоровье 17 апреля 2023, 18:08 Врач Синельникова рассказала, как спастись от аллергии весной Врач Синельникова посоветовала носить головные уборы и маски для борьбы с аллергией

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Наступила весна, и вместе с ней пришел сезон аллергии. Аллерголог Надежда Синельникова рассказала, как справиться с данным заболеванием. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, чтобы защититься от аллергенов, стоит носить головной убор. Также рекомендуют чаще умываться и промывать нос. Кроме того, помочь могут маски с фильтрами.

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Чтобы выявить у себя болезнь, стоит сдать кровь на аллергены деревьев, цветов и трав.