Здоровье 15 февраля 2023, 12:11 Врач Сидельников рассказал о простых профилактических мерах ишемической болезни сердца Unsplash

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Кардиотренировки благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и являются одними из главных профилактических мер ишемической болезни. Об этом сообщил врач-аритмолог, кардиолог Александр Сидельников в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, снизить риски развития этого заболевания можно благодаря регулярных физическим нагрузкам. Отлично подойдут бег, быстрая ходьба, плавание и езда на велосипеде. Кроме того, мерами профилактики ишемической болезни является исключение из рациона вредной пищи, а также полный отказ от пагубных привычек.

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Сидельников посоветовал людям с диабетом и гипертонией строго соблюдать все рекомендации лечащего врача, чтобы избежать резких скачков глюкозы в крови и повышения давления, оказывающих влияние на сердце.

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