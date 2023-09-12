Здоровье 12 сентября 2023, 18:56 Врач Сибгатулина порекомендовала родителям годовалых детей вызывать скорую, если у ребенка началась рвота

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Врач-гастроэнтеролог Асия Сибгатулина в разговоре с изданием «Газета.Ru» призвала родителей годовалых детей вызывать скорую помощь, если у ребенка началась рвота.

По словам медика, можно не уследить за тем, как у ребенка наступит обезвоживание. При рвоте важно усадить его так, чтобы туловище было выше ног. В течение часа необходимо отпаивать ребенка водой. Даже если ребенок не хочет пить, необходимо давать ему по две-три чайные ложки воды каждую минуту, а затем сделать перерыв на пять минут, написал kp.ru.

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Если ребенку три-четыре года, и рвота случилась всего один раз, можно обойтись без врача, добавила Сибгатулина.