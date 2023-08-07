Здоровье 07 августа 2023, 10:23 Врач Сибагатуллин: отказ от употребления энергетиков поможет избавиться от нервного тика

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Полноценный сон и отказ о употребления чая, кофе и энергетических напитков помогут избавиться от затянувшегося нервного тика. Об этом рассказал врач-невролог Руслан Сибагатуллин в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, также при подергивании век необходимо добавить в рацион продукты, богатые витаминами группы B и магнием. Кроме того, следует снизить нагрузку на глазные яблоки и почаще делать перерывы в работе за компьютером.

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Если же нервный тик не проходит на протяжении долгого времени, то в таком случае рекомендуется сдать анализ крови на концентрацию витаминов В1, В6, В12, добавил врач.