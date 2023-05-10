Здоровье 10 мая 2023, 13:38 Врач Швецова предупредила, что склонность к злости и смеху приводит к ранним морщинам

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Некоторые эмоции больше других влияют на состояние кожи лица, вызывая ранние морщины. Среди них — злость и склонность к частому смеху. Об этом Life рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог, врач-миколог, специалист по коррекции фигуры центра «СМ-Косметология» Людмила Швецова.

Она отметила, что мимические морщины возникают, когда человек часто выражает одни и те же эмоции. Мышцы напрягаются, образуя борозды, которые со временем перестают уходить при расслаблении.

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Глубокие морщины между бровей, как правило, свидетельствуют о том, что человек часто хмурится и злится. А «гусиные лапки» выдают любителя посмеяться.

«Риск появления мимических морщин повышается при недостатке сна, использовании неправильно подобранных уходовых средств, чрезмерном употреблении алкоголя и воздействии ультрафиолетового излучения. Стрессовые ситуации также негативно влияют на состояние кожи, снижая ее упругость и эластичность», — подчеркнула Людмила Швецова.

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