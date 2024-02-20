Здоровье 20 февраля 2024, 16:23 Врач Шуппо: воспалительные процессы в кишечнике могут привести к ранней деменции

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Вялотекущее хроническое воспаление в кишечнике, легких и ротоглотке повышает риски развития ранней деменции. Об этом сообщила руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, цитокины, которые определяют рост или подавление клеток при воспалении, начинают атаковать органы и системы организма. Повреждение сосудов грозит кислородным голоданием мозга и нарушением его функций. При этом отсрочить деменцию можно с помощью кроссвордов, головоломок и арт-терапии.

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«Отсутствие постоянных тренировок мозга приближает наступление деменция. Мозг можно тренировать, точно так же как мы тренируем свое тело», — отметила Шуппо.