Врач Шуппо рассказала, какие продукты ускоряют процесс старения

Питание способно значительно сказываться на состоянии здоровья человека, а также его внешности. Некоторые продукты способны ускорить процесс старения. Врач антивозрастной медицины Ольга Шуппо рассказала, какой еды лучше избегать. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на портал Wday.

По словам медика, к подобным продуктам относятся сладости и выпечка. В них содержится большое количество быстрых углеводов. Они способны вызвать хроническое воспаление и спазм микрососудов, из-за чего в ткани поступает недостаточно кислорода и полезных веществ.

Кроме того, стоит избегать большого количества фруктов, так как они вызывают сильную инсулиновую нагрузку. Шуппо также посоветовала выпивать достаточное количество воды, чтобы очистить клетки от токсинов.