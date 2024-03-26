Здоровье 26 марта 2024, 14:30 Врач Шуппо посоветовала пить минералку, чтобы быстрее восстановиться после ОРВИ

Читать 360tv в

После болезни человеческий организм испытывает серьезный дефицит витаминов и микроэлементов. Об этом «Газете.Ru» рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Она посоветовала постараться как можно быстрее восстановить потраченные полезные вещества. Потому что при их нехватке человек чувствует слабость и вялость, у него может быть упадок сил.

Реклама

«Организм человека, перенесшего вирусное заболевание, может испытывать так называемое „дефицитное“ состояние, возникающее из-за того, что во время болезни были потрачены и не восполнены в должной мере витамины и микроэлементы», — подчеркнула врач.

Как добавило «ФедералПресс», не стоит пить витамины самостоятельно. Однако вместо них можно добавить в рацион минералку. Она поможет восстановить нужные микроэлементы.

Авторы: