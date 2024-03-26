26 марта 2024, 14:30
Врач Шуппо посоветовала пить минералку, чтобы быстрее восстановиться после ОРВИ
После болезни человеческий организм испытывает серьезный дефицит витаминов и микроэлементов. Об этом «Газете.Ru» рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.
Она посоветовала постараться как можно быстрее восстановить потраченные полезные вещества. Потому что при их нехватке человек чувствует слабость и вялость, у него может быть упадок сил.
Реклама
«Организм человека, перенесшего вирусное заболевание, может испытывать так называемое „дефицитное“ состояние, возникающее из-за того, что во время болезни были потрачены и не восполнены в должной мере витамины и микроэлементы», — подчеркнула врач.
Как добавило «ФедералПресс», не стоит пить витамины самостоятельно. Однако вместо них можно добавить в рацион минералку. Она поможет восстановить нужные микроэлементы.
Врачи
Реклама
Реклама