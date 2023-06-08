08 июня 2023, 15:34
Врач Шуппо: после приема некоторых противовирусных средств нельзя садиться за руль
После приема некоторых антибиотиков и противовирусных средств человеку запрещается управлять автомобилем. Об этом рассказала врач Ольга Шуппо в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, вызвать схожие с опьянением ощущения могут нейроактивные препараты. Также не стоит садиться за руль после приема антиконвульсантов, анестетиков и антидепрессантов.
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Как сообщила газета «Взгляд», подобные препараты снижают когнитивные способности и могут вызвать суицидальные мысли.
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