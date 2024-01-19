Здоровье 19 января 2024, 12:45 Врач Шупарский: общая слабость может сигнализировать о сахарном диабете

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Одним из нетипичных признаков развития сахарного диабета считается общая слабость. Этот симптом всегда сопровождает эндокринные заболевания, сообщил врач-эндокринолог Степан Шупарский сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, многие списывают усталость на недосып, тяжелую работу, метеозависимость и недостаток витаминов. Если к общей слабости организма добавляются жажда и зуд тела, то это свидетельствует о начале развития сахарного диабета, сообщил сайт kp.ru.

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Кроме того, регулярная усталость может наблюдаться при болезнях Кушинга и Аддисона и указывать на гипотиреоз и гипертиреоз, отметил врач.