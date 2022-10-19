Врач Штабницкий рассказал о болезнях, которые вызывает увлажнитель воздуха | 360°

Здоровье 19 октября 2022, 14:03 Врач Штабницкий рассказал о болезнях, которые вызывает увлажнитель воздуха Врач Штабницкий: увлажнитель воздуха увеличивает риск развития туберкулеза freepik

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Увлажнитель воздуха увеличивает риск развития туберкулеза и аспергиллеза. Об этом изданию Life рассказал врач-пульмонолог Василий Штабницкий.

Связь между увлажнителем и легочными заболеваниями обусловлена микроорганизмами, которые развиваются в застоявшейся воде.

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«В этой влажной среде, в этой банке, где находится вода, могут расти и размножаться так называемые микобактерии», — добавил медик.

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Врач предупредил, что на поверхности устройства также могут вырасти грибы, провоцирующие аллергические реакции. У человека из-за них может появиться бронхиальная астма, бактериальные инфекции и даже аллергический бронхолегочный аспергиллез.

Особенно осторожными следует быть тем людям, у которых ослаблен иммунитет.

Штабницкий напомнил, что увлажнитель воздуха нуждается в регулярной чистке. Это можно делать с помощью средств индивидуальной защиты: перчаток, медицинской маски и специальных чистящих средств.