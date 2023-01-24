Здоровье 24 января 2023, 13:34 Врач Шорова сообщила, что исходящий от человека запах ацетона может указывать на сахарный диабет

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Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Мадина Шорова в разговоре с «Известиями» рассказала, что запах ацетона и прелых яблок, исходящий от тела человека, может указывать на проблемы со здоровьем, например, на сахарный диабет.

Развитие сахарного диабета, как правило, сопровождается слабостью, головокружением, тошнотой и рвотой.

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«При этом заболевании в крови повышается уровень глюкозы, однако инсулин не может ее расщепить. И тогда, для того чтобы получить энергию, организм, вместо глюкозы начинает расщеплять жиры», — сообщила Шорова.

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Запах ацетона, исходящий от человека, также может указывать на нарушения в работе щитовидной железы. Как правило, эта болезнь сопровождается раздражительностью, потливостью, учащенным сердцебиением, добавила эндокринолог.