Здоровье 19 января 2024, 12:18 Врач Шмелева рассказала, что при появлении судороги в купели необходимо потянуть ногу на себя

Читать 360tv в

Врач-терапевт Яна Шмелева в разговоре с журналистами NEWS.ru посоветовала россиянам, которые собираются окунаться в прорубь на Крещение, следить за своим состоянием. Если неожиданно начало сводить ногу судорогой, необходимо прижать ее к себе и немедленно покинуть купель.

Если же при купании сводит икроножную мышцу, необходимо согнуться и потянуть двумя руками стопу на себя к животу, написал сайт kp.ru.

Реклама

Сразу после купания следует хорошенько вытереться и надеть теплые вещи. Можно выпить чашку горячего чая, добавила Шмелева.