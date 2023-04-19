Здоровье 19 апреля 2023, 12:05 Врач Шишонин рассказал, как оперативно снизить артериальное давление Врач Шишонин: минутная зарядка позволит быстро снизить артериальное давление

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Кандидат медицинских наук, врач Александр Шишонин в разговоре с изданием «Медифорум» порекомендовал понижать артериальное давление с помощью простых физических упражнений. Достаточно сделать несколько поворотов головой в разные стороны.

По словам медика, рекомендуется делать упражнения головой не дольше 60 секунд.

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«Как в школе на уроках физкультуры во время разминки: подбородок к левому плечу, потом — к правому. Делайте это аккуратно, шея не терпит резких движений. Продолжайте 60 секунд», — процитировало utro.ru слова Шишонина.

После упражнений следует помассировать зону от затылка до основания шеи ладонями. Врач советует упереться руками в место чуть выше затылка и начать мягко давить, плавно съезжая к основанию шеи.