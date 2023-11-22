Здоровье 22 ноября 2023, 17:26 Врач Шишонин назвал родовые травмы и малоподвижность основными причинами возникновения гипертонии

Читать 360tv в

Основными причинами развития гипертонии являются так называемые родовые травмы и малоподвижный образ жизни. Об этом в разговоре с изданием Pravda.Ru сообщил главный врач ООО «Базон» Александр Шишонин.

По данным ВОЗ, родовые травмы случаются у 8-11% новорожденных, а микроповреждения получают до 75% малышей.

Реклама

«Если у ребенка есть в области шеи и головы „пятно аиста“ — родовое пятно, то с большой вероятностью у него есть скрытая родовая травма. Кстати, это тоже один из тревожных признаков», — сказал Шишонин.

Малоподвижность, чрезмерная увлеченность телевизором, интернетом и компьютерными играми также являются причинами развития гипертонии, добавил врач.