Врач Шишкин объяснил, в каком случае можно пить активированный уголь

Семейный врач Валентин Шишкин считает, что активированный уголь имеет лишь один плюс, который связан с его низкой ценой. Этот препарат, по его словам, может стать причиной кровотечений и вызывать аллергические реакции, написал сайт Ura.ru.

«У активированного угля остается один плюс — это цена, а в основном одни минусы. Во-первых, активированный уголь маскирует состояния, связанные с желудочными кровотечениями. Он может смазать клиническую картину. У людей с хроническими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки этот препарат может спровоцировать язвенные кровотечения <…> «, — сказал Шишкин.

Как добавил специалист, уголь можно пить в случае сильного отравления, когда под рукой не имеется какого-либо другого надежного лекарства.

«Если нет денег или нет больше ничего доступного кроме угля, а есть клиника острого отравления, то он подойдет. Важно соблюдать дозировку: одну таблетку на 10 килограмм веса не более пяти дней», — резюмировал медик.