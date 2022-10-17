Врач Шишкин назвал главную особенность гриппа | 360°

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Врач Шишкин назвал главную особенность гриппа

Врач Шишкин: грипп проявляет себя резко и неожиданно

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Главная особенность гриппа заключается в том, что он ведет себя резко и неожиданно, то есть симптомы нарастают в течение часа, рассказал в беседе с Ura.ru семейный врач Валентин Шишкин.

«И одним ярких особенностей гриппа является внезапное начало. Пациент может назвать вплоть до часа, когда начались симптомы», — добавил Шишкин.

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Медик заявил, что если больной почувствовал нарастающие симптомы, ему незамедлительно следует покинуть место работы, поскольку с первых часов болезни пациент становится заразным для окружающих.

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«Заразность в среднем составляет от пяти до десяти суток с первого дня болезни, когда резко поднялась температура и начались проявления интоксикации», — резюмировал Шишкин.

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