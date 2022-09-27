Врач Ширкова рассказала о вреде кеодиеты | 360°

Здоровье 27 сентября 2022, 12:51 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Врач Ширкова рассказала о вреде кеодиеты

Читать 360tv в

Некоторые современные диеты не помогают похудеть, а, напротив, значительно вредят организму. Таким мнением поделилась член Ассоциации нутрициологов, консультант по питанию с 10-летним опытом и ведущая программы по коррекции веса и оздоровлению Татьяна Ширкова. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам медика, очень вредной является кетодиета. Ее суть заключается в полном отказе от углеводов и замене их на жиры. Однако подобный подход может обернуться развитием сердечно-сосудистых заболеваний из-за недостатка магния, фосфора, селена, витаминов В и С в организме, передал сайт kp.ru.

Реклама

Также вредной для здоровья является белковая диета. Суть ее аналогична кетодиете, однако вместо жиров в обильном количестве необходимо употреблять белки. Широкова рассказала, что во время распада белок образует аммиак. При избыточном количестве этого вещества может возникнуть отравление.

Реклама

«Оптимальный вариант — это сбалансированное питание с большим количеством фруктов, овощей и зелени», — заявила медик.

0 0 0 0 0 0