Врач Ширкова рассказала о вреде кеодиеты | 360°

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Врач Ширкова рассказала о вреде кеодиеты

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Некоторые современные диеты не помогают похудеть, а, напротив, значительно вредят организму. Таким мнением поделилась член Ассоциации нутрициологов, консультант по питанию с 10-летним опытом и ведущая программы по коррекции веса и оздоровлению Татьяна Ширкова. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам медика, очень вредной является кетодиета. Ее суть заключается в полном отказе от углеводов и замене их на жиры. Однако подобный подход может обернуться развитием сердечно-сосудистых заболеваний из-за недостатка магния, фосфора, селена, витаминов В и С в организме, передал сайт kp.ru.

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Также вредной для здоровья является белковая диета. Суть ее аналогична кетодиете, однако вместо жиров в обильном количестве необходимо употреблять белки. Широкова рассказала, что во время распада белок образует аммиак. При избыточном количестве этого вещества может возникнуть отравление.

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«Оптимальный вариант — это сбалансированное питание с большим количеством фруктов, овощей и зелени», — заявила медик.

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