Здоровье 13 апреля 2023, 18:52 Врач Ширинбек рассказал о способах лечения варикоза Врач Олими Ширинбек: часто для лечения варикоза используют хирургическое вмешательство

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Существует несколько методов, которые помогут в лечении варикозного расширения вен. Об этих способах рассказал руководитель центра флебологии «СМ-Клиника», хирург, флеболог, доктор медицинских наук Олими Ширинбек, написал «ФедералПресс».

По словам врача, в большинстве случаев для лечения варикоза используют хирургическое вмешательство. Данный метод является эффективным, однако может быть чреват побочными эффектами из-за проведения под общей или спинальной анестезией.

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Склеротерапия является одним из самых безопасных и безболезненных способов лечения варикоза.

«С помощью тоненьких иголочек препарат склерозанта вводится в звездочку и закрывает вены изнутри. Химический препарат раздражает вену, в ней возникает воспаление, благодаря которому она рассасывается и исчезает», — рассказал Олими Ширинбек.