29 июня 2023, 12:00
Врач Шипкова рассказала, что проглоченные косточки черешни могут вызвать кишечную непроходимость
Если есть черешню с косточками, то можно заработать кишечную непроходимость. Об этом Life рассказала врач –терапевт-гастроэнтеролог Ольга Шипкова.
Она объяснила, что речь идет не об одной косточке. От нее ничего не будет, она достаточно небольшая, чтобы выйти самостоятельно. Но если съесть горсть ягод с косточками, возможны последствия.
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«Если, конечно, это не горсть съеденных косточек! В таком случае может возникнуть кишечная непроходимость или обострение аппендицита», — объяснила Ольга Шипкова.
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