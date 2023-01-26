Здоровье 26 января 2023, 13:21 Врач Шиндряева рассказала, о чем может предупреждать сонливость Врач Шиндряева: беспричинная сонливость может быть вызвана проблемами щитовидной железы freepik

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Беспричинная сонливость, или гиперсомния, может быть вызвана проблемами щитовидной железы. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог клинико-диагностического центра «К9» Наталья Шиндряева.

Медик посоветовала в случае сонливости обратиться к эндокринологу, которая назначит соответствующие анализы, чтобы проверить здоровье щитовидной железы. Сонливость может указывать на анемию, проблемы с почками и печенью, а также на онкозаболевания, написал сайт kp.ru.

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«Беспричинная сонливость, или гиперсомния, может быть вызвана проблемами с щитовидной железой, <…> так что важно вовремя обнаружить причину», — добавила Шиндряева.

Ранее невролог-сомнолог Елена Царева перечислила признаки фатальной бессонницы. Этой проблеме характерны отсутствие сна, панические атаки и галлюцинации. Медик предупредила, что при бессоннице в первую очередь страдает нервная система.