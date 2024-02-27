Здоровье 27 февраля 2024, 17:08 Врач Шиндряева рассказала, что кофе, чай и кола способны провоцировать приступы мигрени

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Напитки, содержащие кофеин, такие как кофе, чай и кола, способны провоцировать головную боль и приступы мигрени. Об этом изданию Pravda.Ru сообщила врач-невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета Наталья Шиндряева.

Не менее опасными продуктами для людей, страдающих мигренями, считаются алкоголь и шоколад. В спиртных напитках содержатся тирамин и дубильные вещества, которые вызывают обезвоживание организма. В составе шоколада есть бета-фенилэтиламин, расширяющий кровеносные сосуды мозга.

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Врач также призвала отказаться от ветчины, сосисок и колбасы. Все эти продукты содержат глутамат натрия и оксид азота, которые при попадании в организм расширяют кровеносные сосуды в мозге и, как следствие, вызывают головные боли.