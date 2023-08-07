Здоровье 07 августа 2023, 13:33 Врач Шиндряева: длительный стресс грозит развитием болезней сердечно-сосудистой системы

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Хронический длительный стресс зачастую становится главной причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, при частой выработке надпочечниками адреналина организм истощается. На фоне этого повышается артериальное давление и ухудшается тонус сосудов, что провоцирует развитие болезней сердца.

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Врач отметила, что из-за выбросов адреналина в кровь у людей с хроническими заболеваниями могут появиться осложнения.