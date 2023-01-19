Здоровье 19 января 2023, 18:47 Врач Шилова рассказала, чем может быть опасен храп Врач Шилова рассказала, что храп может быть причиной проблем со зрением

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Храп может стать причиной развития проблем со зрением. Такой информацией поделилась врач-офтальмолог Татьяна Шилова, передала «Вечерняя Москва».

Медик пояснила, что из-за храпа организму ночью не хватает кислорода. Это может стать причиной гипоксии и глаукомы.

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«И сами по себе глаукома или дистрофия сетчатки глаза развиваются именно на фоне этой гипоксии организма», — пояснила специалист.

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При этом храп может стать причиной развития проблем с сердцем. Часто он провоцирует инфаркт миокарда, инсульт и даже смерть, написала «СвободнаяПресса».