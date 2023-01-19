19 января 2023, 18:47
Врач Шилова рассказала, чем может быть опасен храп
Врач Шилова рассказала, что храп может быть причиной проблем со зрением
Храп может стать причиной развития проблем со зрением. Такой информацией поделилась врач-офтальмолог Татьяна Шилова, передала «Вечерняя Москва».
Медик пояснила, что из-за храпа организму ночью не хватает кислорода. Это может стать причиной гипоксии и глаукомы.
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«И сами по себе глаукома или дистрофия сетчатки глаза развиваются именно на фоне этой гипоксии организма», — пояснила специалист.
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При этом храп может стать причиной развития проблем с сердцем. Часто он провоцирует инфаркт миокарда, инсульт и даже смерть, написала «СвободнаяПресса».
Болезни
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