Врач Шилова предупредила, что можно лишиться зрения из-за сосудистых болезней

Врач-офтальмолог, эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова объяснила, какую опасность для глаз представляют сосудистые заболевания. Об этом написал Ura.ru.

«Есть глазные заболевания, которые сопровождаются очень быстрой потерей зрения буквально в течение нескольких часов. Это сосудистые заболевания, связанные с тромбозами, ишемическими состояниями, когда человек стремительно начинает терять зрение вплоть до полной его потери. Причина чаще всего не глазная, а общесоматическая. Это может быть диабет, гипертоническая болезнь. По сути, как инсульт или инфаркт на глазном дне», — сказала она.

Шилова отметила, что специалист может заметить первые признаки этих болезней по состоянию глазного дна.

Помимо сосудистых заболеваний, на зрение могут влиять воспалительные процессы, такие как ретинит и неврит. При коронавирусе также может произойти частичная потеря зрения, резюмировала офтальмолог.