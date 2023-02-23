Здоровье 23 февраля 2023, 00:02 Врач Шилова посоветовала не наращивать ресницы в мороз Врач Шилова предупредила, что наращенные ресницы могут вызвать инфекцию в холодную погоду

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Ношение наращенных ресниц в холодную погоду может стать причиной развития глазной инфекции. Такими сведениями поделилась врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Самые основные рекомендации, когда мы говорим о морозе и ветре — это отсутствие наращенных ресниц. Это самое плохое, что может человек сделать для своего организма», — заявила медик.

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Специалист пояснила, что железы располагаются в толще век. Они производят специальный секрет, который стабилизирует слезную пленку. При этом наличие инородных предметов может травмировать железы, что может стать причиной инфекции. Кроме того, подобное вмешательство может изменить рост собственных ресниц.

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