Врач Ших рассказала, как бороться с бессонницей

В современном мире все больше людей сталкиваются с бессонницей. Доктор медицинских наук, профессор, директор Института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Евгения Ших рассказала, из-за чего возникает подобное состояние и как с ним бороться, передали NEWS.ru.

«В 20–40% случаев причиной нарушений сна становятся тревожные и депрессивные расстройства, у 50% жителей мегаполисов — нарушенный цикл „сон-бодрствование“, ненормированный рабочий день, сменный график работы, а в 5–10% случаев — избыточное потребление разных стимуляторов (чая, кофе, энергетиков), курение и алкоголь», — пояснила специалист.

Она рассказала, что в борьбе с бессонницей могут помочь лекарства из натуральных компонентов. В состав подобных препаратов должны входить мелатонин и глицин. Ших пояснила, что вместе эти вещества усиливают эффект друг друга. Кроме того, они не вызывают зависимости и привыкания.

Такие лекарства можно найти на российском рынке. При этом отпускаются они без рецепта, успокоила врач.