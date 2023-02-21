Здоровье 21 февраля 2023, 23:18 Врач Шевчук рассказала, можно ли беременным женщинам лечить зубы под наркозом Врач Шевчук назвала анестезию при лечении зубов на поздних сроках беременности безопасной

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Многие беременные задаются вопросом о том, можно ли использовать анестезию во время лечения зубов. На этот вопрос ответила заведующая женской консультации городской больницы Ноябрьска Ксения Шевчук. Об этом сообщил «Север-Пресс».

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Специалист пояснила, что использовать анестезию во время беременности можно. Однако нужно учитывать отсутствие индивидуальной непереносимости препаратов, аллергических реакций. Также, по словам медика, не стоит применять наркоз на ранних сроках беременности. Лучше проводить вмешательства с использованием препаратов во втором или третьем триместре.