Здоровье 25 июля 2023, 20:28 Врач Шестобитов рассказал, как побороть гудение в коленях Врач Шестобитов заявил, что снижение стресса поможет избавиться от гудения в коленях

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Перед тем, как избавиться от гудения в коленях, важно определить причину подобного состояния. Такой информацией поделился врач Валерий Шестобитов. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, гудение в коленях может говорить о наличии сосудистых расстройств и проблем с перекачкой крови в ногах.

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Врач посоветовал регулярно выполнять массаж ног для улучшения кровообращения. Также можно выполнять упражнения по растяжке.

«Стресс может быть одной из причин усиления гудения в ногах. Попробуйте избавиться от стресса с помощью регулярной практики медитации, йоги или других методов релаксации», — добавил Шестобитов.