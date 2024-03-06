Здоровье 06 марта 2024, 18:40 Врач Шестакова: зубную нить не стоит использовать при кровоточивости десен

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Использование зубной нити позволяет удалить остатки пищи в труднодоступных местах, однако она противопоказана при кровоточивости десен. Об этом сообщила врач-стоматолог Елена Шестакова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, в таком случае нить будет травмировать рыхлую десну, что усилит гингивит и может спровоцировать пародонтит. Также не стоит использовать зубную нить при локальных воспалениях в ротовой полости, сообщил«Петербургский дневник».

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«Пользуясь зубной нитью, вы не только полностью прочищаете зубы, но и заботитесь о здоровье десен. Для ее использования требуется определенная сноровка», — отметила Шестакова.