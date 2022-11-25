Здоровье 25 ноября 2022, 06:01 Врач Шеляпин посоветовал дыхательные практики для улучшения работы мозга

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Врач общей практики Борис Шеляпин рассказал, что для улучшения работы мозга необходимо правильно дышать. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Обычно люди совершают две ошибки, уточнило издание «Патрульный Петербурга». Либо дышат только грудью, забывая про живот, либо делают вдохи слишком часто, из-за чего происходит гипервентиляция.

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Чтобы научиться дышать правильно, следует делать дыхательные упражнения, рассказал врач. Стоит начать с круговых движений руками. Потом нужно по очереди наполнять воздухом разные части грудной клетки, также взмахивая руками, заключил специалист.

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