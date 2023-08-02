Здоровье

02 августа 2023, 12:51

Врач Шеляков: укус осы в область шеи и лица может стать смертельным для человека

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Укусы осы, пчелы или шмеля в лицо, шею и грудь в некоторых ситуациях могут привести к летальному исходу. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с News.ru.

По словам специалиста, смертельная опасность грозит человеку из-за большого количества сосудов в перечисленных областях тела.

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Шеляков посоветовал перед выходом на улицу в летний период наносить на тело специальные средства защиты от насекомых.

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