Здоровье 06 марта 2024, 14:26 Врач Шелепов посоветовал во время падения на льду постараться присесть и напрячь мышцы

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Во время падения на льду важно присесть и напрячь мышцы, чтобы уменьшить высоту, с которой падаете, и тем самым снизить вероятность осложнений. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказал врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов, комментируя увеличение случаев травмирования во время весенней оттепели.

Как уточнил медик, мышцы в состоянии напряжения способны защитить кости при падении. Лучше всего приземляться на бок, чтобы не повредить позвоночник, руки и лодыжки.

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Человеку следует защитить руками лицо и голову. Это действие поможет спасти от черепно-мозговой травмы, добавил специалист.