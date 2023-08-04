Здоровье 04 августа 2023, 16:37 Врач Шехян: употребление безалкогольного пива может стать причиной ожирения

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Злоупотребление безалкогольными пивными напитками способно вызвать ожирение. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Грант Шехян в беседе с Life.

По словам специалиста, в таком пиве содержится большое количество калорий, что способствует набору лишнего веса. Кроме того, в напитке присутствует около 0,5% этанола, поэтому водителям следует быть осторожными при его употреблении.

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Как сообщил сайт aif.ru, безалкогольное пиво убирает только психологическую зависимость, но не физическую.