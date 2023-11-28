Здоровье 28 ноября 2023, 15:02 Врач Шаталина сообщила, что частое использование капель для носа чревато медикаментозным ринитом

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Врач-оториноларинголог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Аделя Шаталина в беседе с изданием «Страсти» сообщила, что бесконтрольное использование капель для носа может привести к медикаментозному риниту.

Помимо зависимости, побочным действием использования капель становится кардиотоксический эффект, когда вещество всасывается в кровоток, тем самым вызывая токсическое действие.

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«Максимальную резорбтивную способность, то есть, способность всасываться в кровоток, имеет нафазолин. Его показатель около 50%», — добавила медик.