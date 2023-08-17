Здоровье 17 августа 2023, 16:44 Врач Шаров: приклеивание ушей скотчем к коже при лопоухости может привести к отслоению эпидермиса

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Пластический хирург Илья Шаров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что приклеивание ушей скотчем к уху при лопоухости может привести к отслойке эпидермиса.

По его словам, решить эту проблему поможет только хирургия.

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«Некоторые пациенты на двухсторонний скотч к коже черепа приклеивают уши, но это временная история. Кроме того, под скотчем могут развиваться отслоения кожи», — сообщил медик.

Хрящ не поддается трансформированию при помощи подобных физических манипуляций, добавил Шаров.