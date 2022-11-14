Здоровье 14 ноября 2022, 14:29 Врач Шарибжанова рассказала, о наличии какого синдрома говорит лишний вес Врач Шарибжанова предупредила, что угри и лишний вес могут говорить о синдроме Кушинга

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Синдром Кушинга является крайне опасной болезнью, которая не только портит внешний вид человека, но даже может привести к летальному исходу. Детский врач-эндокринолог эндокринологического отделения РДКБ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Евгения Шарибжанова рассказала, как выявить данное заболевание. Об этом сообщили «Известия».

Специалист пояснила, что при данном синдроме в организме вырабатывается избыточное количество гормонов коры надпочечников — кортизола и кортикостерона. О наличии проблемы говорит избыточный лишний вес, который локализуется в области лица, шеи, груди, спины и живота. При этом руки и ноги остаются худыми. На лице возникает угревая сыпь, а также образуются красные пятна. Ноги, живот и предплечья начинают покрываться растяжками.

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При наличии подобных симптомов Шарибжанова посоветовала обратиться к врачу и пройти курс гормонального лечения. В отдельных случаях может понадобиться хирургическое вмешательство.

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