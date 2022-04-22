Врач Шаргородский предупредил о негативных последствиях отбеливания зубов

Популярная процедура отбеливания зубов является достаточно вредной и опасной. Об этом сайту NEWS.ru рассказал челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский.

«На первый, второй, третий раз это выглядит красиво, на четвертый — уже менее, а на пятый появляются меловидные пятна, желтые пятна — и привет. Дальше коронки», — сказал медик.

Он также добавил, что данная процедура негативно влияет на зубы из-за большой концентрации перекиси. Чтобы зубы были здоровыми, достаточно записываться к специалисту на проверку один или два раза в год. Также можно делать профессиональную чистку.

По словам стоматолога Инны Ростовенко, большой вред цвету зубов наносят продукты с искусственными красителями, например это могут быть соусы, сладости или сладкие напитки. Чай всех видов и кофе также изменяют цвет эмали, добавила врач.