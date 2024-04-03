Здоровье 03 апреля 2024, 18:51 Врач Шарапова: стресс может приводить к ожирению

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Стрессовые ситуации могут стать причиной перееданий, и как следствие набора лишнего веса и ожирения. Об этом рассказала заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова сайту «Мир 24».

По словам специалиста, людям важно находить способы расслабления. В противном случае набор избыточного веса грозит развитием диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и артрита.

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«Важно помнить, что здоровый образ жизни — это не только способ сохранить фигуру, но и забота о своем здоровье в целом. Если у вас есть проблемы с лишним весом, обратитесь к профильному специалисту», — отметила Шарапова.